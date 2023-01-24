Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на автодороге Кунгур — Соликамск

Прокуратура Гремячинска взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами в связи с дорожно – транспортным происшествием, произошедшем на трассе «Кунгур – Соликамск». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о происшествии, которое случилось на автодороге Кунгур — Соликамск. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с «Газелью», в которой находились пассажиры. В ходе дорожно-транспортного происшествия четыре человека погибли, еще двое получили различные травмы и были госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более граждан).

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка всем должностным лицам, в том числе подрядным организациям, по реализации полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения и благоустройства на данном участке дороги в осенне-зимний период.