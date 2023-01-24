В Крыму задержали шестерых исламистов из ячейки террористической организации

В Крыму задержали шестерых участников ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения», запрещена на территории России). Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

По данным ведомства, координация деятельности группировки осуществлялась с территории Украины. В ходе обысков по местам жительства задержанных была обнаружена запрещенная экстремистская литература, используемая в пропагандистских целях, средства связи и носители информации.

Как сообщили в спецслужбе, подозреваемые распространяли на территории РФ террористическую идеологию. По данному факту возбуждены уголовные дела.

Анастасия Донскова

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