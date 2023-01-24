В Ленобласти предложили переименовать Финский залив в Невский в ответ на инициативу Эстонии

Власти Эстонии прорабатывают план по введению прилежащей зоны на расстоянии более 40 километров от линии территориального моря страны. Инициатива может повлечь сложности для российского судоходства в Финском заливе.

Глава пресс-службы правительства Калининграда Дмитрий Лысков в беседе с РИА Новости назвал такие планы провокацией. С его слов, морской транзит по нейтральным водам Балтийского моря обеспечивается международными правовыми нормами, которые «не подлежат пересмотру в одностороннем порядке по желанию эстонской стороны».

В беседе с 78.ru администрация Ленинградской области также прокомментировала ситуацию с возможным закрытием судоходства РФ в Финском заливе.

«А мы переименуем Финский залив… в Невский»,— заявили в пресс-службе.

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