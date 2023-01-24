Бывший судебный пристав из Удмуртии предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями

В Удмуртии перед судом предстанет 40-летняя жительница Вавожского района, которая ранее работала судебным приставом-исполнителем. Женщину обвиняют в злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, директор организации в Ижевске по оказанию услуг по признанию граждан банкротом предложила обвиняемой направлять к ней должников по исполнительным производствам. Женщина планировала заключать с ними договора на оказание услуг по признанию их несостоятельными, а взамен обежала перечислять приставу по 5 тыс. руб.

Таким образом обвиняемая получила средства в размере 50 тыс. руб.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Увинский районный суд.