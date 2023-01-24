Вылет борта «Уральских авиалиний» задержали в Сочи из-за поломки топливного бака

В аэропорту вылет борта «Уральских авиалиний» задержали на четыре часа из-за поломки в топливном баке. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Рейс из Сочи должен был вылететь днем 17 января. Течь топлива из правого крыла самолета обнаружили при рулении. Борт остановили и отправили на стоянку для технического осмотра. По предварительной версии, утечка горючего произошла из-за поломки топливного насоса, отвечающего за перекачку топлива между баками.

После осмотра выявленную неисправность устранили, и рейс вылетел в место назначения в 17:43.

Анастасия Донскова

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