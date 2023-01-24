Администрация Саратова одобрила переименование улицы Сакко и Ванцетти

Комиссия по топонимике администрации Саратова поддержала переименование улицы Сакко и Ванцетти в центре города в Дмитриевскую. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Администрация города распространила комментарий доцента кафедры «Архитектура» СГТУ им. Гагарина Ю. А. Ларисы Тарасовой, которая поддержала инициативу. «„Дмитриевская“ — первое историческое название улицы. Она была названа в честь Марии Федоровны Дмитриевой, известной своими щедрыми пожертвованиями для возведения колокольни Александро-Невского кафедрального собора. В современных реалиях как никогда необходимо возвращаться к историческим истокам, не забывать о наследии наших предков», — сказала госпожа Тарасова.

Директор музея-усадьбы им. Н. Г. Чернышевского Елена Манова, комментарий которой также распространила в СМИ администрация Саратова, сказала, что «Дмитриевская» — первой название улицы. «На мой взгляд, правильно давать названия улицам именами людей, напрямую внесших вклад в развитие города, как это когда-то делала наша землячка Мария Федоровна Дмитриев», — сказала Елена Манова.

Сергей Петунин