Прокуратура попросила 480 часов обязательных работ бывшему депутату Сергею Курихину

Государственное обвинение попросило 480 часов обязательных работ для бывшего депутата Саратовской областной думы Сергея Курихина, которому вменяют подделку документов. Информацию подтвердили в суде.

Господину Курихину вменяют подделку акта проверки условий хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. Это помогло ему продлить разрешение на хранение и ношение оружия и боеприпасов. В действительности, по версии следствия, проверку никто не проводил, а документ был сфальсифицирован.

Сейф для хранения оружия также стал поводом для депутатов областной думы лишить господина Курихина в прошлом году полномочий депутата облдумы на основании того, что он предоставил заведомо неверные сведения об имуществе в законодательное собрание. Проверка прокуратуры области показала, что он не указал в декларации за 2020 год информацию о наличии у него в пользовании жилого дома. Сам господин Курихин признавал, что речь идет о доме его матери, в котором несколько месяцев жили его дети. В этом доме находился сейф для оружия, зарегистрированный на Сергея Курихина. Поскольку законодательство требует, чтобы собственник имел доступ к сейфу, прокуратура, проводившая проверку исполнения законодательства, пришла к выводу, что у него был доступ в помещение как у хозяина, а значит, депутат должен был его указать как объект, находящийся в пользовании.

Сергей Петунин