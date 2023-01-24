Нововоронежская АЭС: в Нововоронеже при поддержке атомщиков состоялась встреча шахматных клубов

При поддержке Нововоронежской АЭС прошла товарищеская встреча представителей Воронежского областного шахматного клуба и руководителя Нововоронежского шахматного клуба, ведущего инженера реакторно-турбинного цеха №2 НВАЭС Александра Мозгового.

Программа визита началась с посещения Музея НВ АЭС

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

Встречу предварил показ экспозиций Учебно-информационного центра НВАЭС. Гости посетили Музей Нововоронежской АЭС и Музей поискового отряда Нововоронежской АЭС «Пересвет». Кульминацией визита стал обзор социально-значимых объектов г. Нововоронежа, в одном из которых и состоялась встреча шахматистов. Александр Мозговой также является инструктором по спорту в спорткомплексе «Атом Арена» и в свободное от работы время учит шахматной игре детей.

«Это очень радостный и неожиданный для меня визит. Конечно, мы всегда рады поделиться опытом с коллегами. Наша задача – поднять детские шахматы, развить умственные способности детей работников НВ АЭС. Благодаря усилию руководства атомной станции и профсоюза половина стоимости занятий компенсируется. Отчасти это взаимовыгодно, поскольку эти же дети – будущие сотрудники предприятия. Лучше позаботиться об их развитии уже сейчас», – сказал Александр Мозговой.

По словам визитеров, их очень впечатлил вклад Нововоронежской АЭС в культурную и спортивную жизнь города.

Как заметили визитеры, на шахматных занятиях используется качественная обучающая литература

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

«Площадка производит самое лучшее впечатление: видно, что все подготовлено для детей. Как тренеру, мне очень приятно видеть энтузиазм моего коллеги, Александра Мозгового. Я думаю, Концерн «Росэнергоатом», благодаря которому состоялось строительство площадки «Атом Арена», открыл дорогу нововоронежским шахматам. То, что Нововоронежская АЭС частично берет на себя финансирование занятий, способствует популяризации и развитию шахматного ремесла среди детей. Очевидно, Нововоронеж – это отличная новая площадка для соревнований», – прокомментировал судья-тренер, представитель Воронежского областного шахматного клуба Роман Алёшин.

Участники встречи хорошо знают друг друга, регулярно обмениваются опытом, наносят друг другу визиты, участвуют в одних и тех же турнирах. Приезд представителей Воронежского областного шахматного клуба в Нововоронеж еще больше упрочил товарищеские связи организаций.

«Госкорпорация «Росатом» в лице Нововоронежской АЭС прикладывает все усилия для того, чтобы позаботиться о благополучии будущих поколений своих сотрудников уже сейчас. И, конечно же, мы поощряем наших работников в работе над общественно полезными проектами», – заметил заместитель директора Олег Уразов.