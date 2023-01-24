В новосибирской сети закусочных «Дядя Денер» введено наблюдение

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру банкротства – наблюдение в ООО «Дядя Денер», развивающем сеть фастфуда в Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

С заявлением о признании компании несостоятельной в октябре 2022 года обратилась в суд межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Новосибирской области. Основанием стала просроченная задолженность по уплате налогов на сумму около 2 млн руб. Позже заявления о вступлении в дело о банкротстве подали еще два кредитора «Дяди Денера» – Сбербанк и ООО «Юнилайн капитал менеджмент».

Компания «Дядя Денер» основана в Новосибирске в 2009 году, управляет сетью кафе быстрого питания, основу меню которых составляет шаурма. Заведения сети ранее располагались в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Новокузнецке, Барнауле, Бийске, Томске, а также в поселках Линево и Шерегеш. Сейчас, по информации сервиса 2ГИС, у «Дяди Денера» в Новосибирской области – больше 60 филиалов. По данным «СПАРК-Интерфакс» на 2018 год (позднее данные не раскрываются), совладельцами сети являются Антон Лыков, Людмила Супрун (по 33,33%), Антон Супрун (32,33%) и Александр Павлов (1%). В 2021 году компания получила 11,9 млн руб. выручки и 98,1 млн руб. чистого убытка.

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Дарья Решетникова