В Татарстане мужчину будут судить за создание финансовой пирамиды

В ближайшее время в Татарстане будут судить жителя Верхнеуслонского района. Его обвиняют в создании финпирамиды. Об этом говорится в сообщении управления СКР по Татарстану.

Следствие считает, что в 2021 году обвиняемый опубликовал в сети объявления о возможности инвестирования в высокодоходный бизнес, обещая возможность получения заработка в размере 40 тыс. рублей в качестве процентов при передачи ему денежных средств в размере 50 тыс. рублей. При этом в реальности фигурант дела средства похищал.

Всего он похитил у потерпевших свыше 5 млн руб. Всего от его действий пострадали свыше двух десятков человек.

"Ъ-Казань"