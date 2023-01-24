Работа, в которой не бывает перерыва и выходных

На ММК-МЕТИЗ подводят итоги работы предприятия по одному из приоритетных направлений в деятельности завода. Речь идет о создании безопасных условий труда для работников завода, сохранении их здоровья, недопущении травматизма, аварий, инцидентов на опасных производственных объектах.



С этой целью на предприятии в декабре 2021 года внедрена автоматизированная система «Навигатор безопасности», предназначенная для фиксации в мобильном приложении выявленных руководителями опасных действий в производственных подразделениях, а также для контроля за их своевременным устранением.

2022 год стал полным календарным годом ее функционирования. За год было проведено 860 обходов, в ходе которых выявлено свыше 3575 опасных условий. Их устранение составило практически 100 процентов. Также проводились поведенческие аудиты безопасности, позволившие зафиксировать опасное поведение работника или нарушения требований охраны труда, выявить коренные причины опасных действий, разработать коррекционные и профилактические мероприятия.

Для оценки вовлеченности руководителей в обеспечение промышленной безопасности и охраны труда мобильное приложение «Навигатор безопасности» составляет их рейтинг, в котором применяется балльная система.

В двух производственных подразделениях завода — сталепроволочном производстве и производстве высокоуглеродистой проволоки и крепежа — установлены информационные киоски с документацией по охране труда. С целью предотвращения травмирования глаз для работников, имеющих отклонение зрения от нормы, приобретались защитные очки с корригирующим эффектом. Работники предприятия, перенесшие COVID-19, участвовали в программе реабилитации. Организованы учебные курсы по оказанию первой помощи.

В июне 2022 года ОАО «ММК-МЕТИЗ» успешно прошло сертификационный аудит на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 45001 и аудит системы экологического менеджмента на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001, в ходе которых не было выявлено несоответствий. Это еще раз подтвердило эффективность менеджмента ММК-МЕТИЗ в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии.