В Сочи начали оказывать помощь вернувшимся участникам спецоперации

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского, Координационный совет начал оказывать помощь участникам СВО, вернувшимся из зоны боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На очередном заседании рассмотрели заявки участников СВО, связанные с компенсацией расходов на восстановление здоровья. Их проконсультировали по поводу сбора необходимых документов на получение средств.

Всего на помощь семьям участников СВО из благотворительного фонда уже выделили более 14 млн руб. В городе продолжают действовать дополнительные меры поддержки для детей из семей мобилизованных: бесплатное питание в детсадах и школах, внеочередные путевки в детсады и бесплатный проезд в общественном транспорте. Кроме того, при рождении ребенка в семье участника СВО предусмотрена единовременная выплата.

Координационный совет ежедневно проводит совещания и раз в неделю - расширенные заседания. Все обращения рассматриваются в индивидуальном порядке.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram