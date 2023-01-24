Экс-судья Иван Ежов не смог оспорить приговор за взятку

Оставлено в силе наказание бывшему судье Автозаводского районного суда Тольятти Ивану Ежову. Вместе с защитой он пытался оспорить вынесенный ранее приговор, но тщетно. Решение принял Шестой кассационный суд общей юрисдикции, сообщается на сайте учреждения.

«Судебная коллегия по уголовным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции, изучив материалы уголовного дела и доводы кассационных жалоб, оставила состоявшиеся судебные решения без изменения, а кассационные жалобы осужденного и защитника без удовлетворения»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее правоохранители установили, что Иван Ежов пытался получить взятку в размере одного млн руб. от тольяттинца, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Бывшего судью задержали сотрудники регионального УФСБ в 2019 году. Суд приговорил Ивана Ежова к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере одного млн руб.

Осужденный вину не признал. Его попытки добиться смягчения наказания не увенчались успехом.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Апелляция отказала бывшему судье».

Георгий Портнов