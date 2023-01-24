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Аэропорт Ульяновска в 2022 году обслужил более полумиллиона пассажиров

Пассажиропоток аэропорта Ульяновска в 2022 году составил 530,8 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Годом ранее пассажиропоток достиг 554 тыс. пассажиров. Самым популярным направлением осталась Москва. Прямыми рейсами в столицу и обратно воспользовались 400 тыс. пассажиров. Около 70 тыс. человек летали в Санкт-Петербург и обратно. Третьим по популярности стало сочинское направление. Рейсами в черноморский курорт воспользовались 33,8 тыс. пассажиров.

В 2022 году было открыто новое направление в Минеральные Воды. За неполных три месяца туда слетали из Ульяновска и обратно 2,9 тыс. человек.

Андрей Сазонов

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