В школах Удмуртии закрыли 28 классов из-за заболеваемости ОРВИ

В Удмуртии в период с 16 по 22 января зарегистрировали 13 674 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Из этого числа 7 188 заболеваний зафиксировали среди детей в возрасте до 14 лет, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Выявили также 388 случаев гриппа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего за указанный период в Удмуртии в связи с заболеваемостью частично закрыли 28 классов в 21 школе, а также 18 групп в 16 детских дошкольных учреждениях.

В Ижевске за неделю ОРВИ заболело 7206 человек. Это составляет 52,7% от общего количества заболевших в регионе.