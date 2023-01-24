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В Ростовской области снизилась заболеваемость ОРВИ

С 16 по 22 января в Ростовской области было зарегистрировано более 16,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ (39,3 на 10 тыс. населения). Это на 4,5% меньше, чем за предшествующую неделю. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости на третьей неделе на 5,7% ниже эпидемического порога. Тем не менее, ведомство призывает граждан соблюдать меры профилактики гриппа и ОРВИ, в частности, пить витамины, использовать маски, гулять на открытом воздухе не менее двух часов и обращаться к врачу при появлении признаков болезни.

Кристина Федичкина

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