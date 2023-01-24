Боец ЧВК «Вагнер» из Асбеста погиб на спецоперации на Украине

В ходе военной спецоперации на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» из Асбеста (Свердловская область) Константин Берсенев. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на администрацию уральского города. Прощание с ним состоялось накануне.

У погибшего остались мама, сестра, сожительница и шестилетняя дочь. Власти Асбеста пообещали помогать семье военного.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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