Экспорт швейцарских часов достиг рекордных $27 млрд в 2022 году

В 2022 году экспорт часов из Швейцарии вырос на 11,4%, достигнув рекордных 24,8 млрд швейцарских франков ($26,9 млрд). Такие данные сегодня, 24 января, представила Федерация швейцарской часовой индустрии (FH).

«Сектор вышел на уверенный рост, что позволило ему достичь рекордных результатов, несмотря на существенное снижение на двух из трех основных рынков (в Китае и Гонконге.— ''Ъ''),— отмечают в FH.— В целом продажи часов выиграли от хорошего спроса на предметы роскоши и роста мирового богатства».

Экспорт в Северную и Южную Америку в 2022 году вырос на 23,9%, в другие страны Европы — на 15,8%. Довольно слабый рост показал экспорт в Азию — на 4,4%. Это связано со снижением экспорта на два важнейших местных рынка: экспорт в Китай снизился на 13,6%, в Гонконг — на 10,5%. В первую очередь это связано с локдаунами и другими мерами по борьбе с COVID-19 в прошлом году. В FH также отметили «ограниченные последствия геополитической ситуации в России», которые они оценивают примерно в 1% от продаж за год.

В декабре рост существенно замедлился и составил 5,8% (до $2,2 млрд) против двузначного роста в процентах в другие месяцы 2022 года. В FH прогнозируют «более низкие, чем в 2022 году, но притом значительные» темпы роста экспорта в 2023 году.

Яна Рождественская