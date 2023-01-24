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Число убийств и изнасилований в Удмуртии сократилось в 2022 году

В 2022 году в Удмуртии зарегистрировали 24 583 преступления, что на 7,3% меньше показателя за прошлый год. В частности, в регионе на 18,8% сократилось число зарегистрированных убийств, изнасилований — 48%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 12,9%. Об этом рассказал министр внутренних дел по республике Максим Тихонов в ходе расширенного заседания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сокращается также число преступлений против собственности, в том числе разбоев на 28,6%, грабежей — 7,2%, краж с проникновением — 10,1%, угонов — 15,9%, хищений транспортных средств — 39%.


Кроме того, в целом на 13% снизилось число погибших в результате преступлений, а также граждан, которым причинен тяжкий вред здоровью — 7,2%.

Пресечена деятельность 187 лидеров и участников организованных преступных групп, что на 33,6% больше показателя за прошлый год. На 7% увеличилось количество раскрытых преступных посягательств прошлых лет.

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