Саратовцы выступили против переименования улицы Сакко и Ванцетти

Саратовские общественники собирают подписи против переименования улицы Сакко и Ванцетти. Об этом в соцсетях сообщает член инициативной группы Мария Салий. Обращение адресовано главе города Ладе Мокроусовой.

Госпожа Салий просит «повлиять на ситуацию и не допустить переименования улицы Сакко и Ванцетти». Она напоминает, что в мае прошлого года, когда якобы тоже поднимался вопрос о переименовании, администрация отвечала, что этот вопрос на повестке дня не стоит.

«Мало того - уже якобы принято решение о возвращении улице так называемого «исторического» названия - Дмитриевская. Но это спорный вопрос, какое название для этой улицы является более историческим, если исходить не из одной только хронологии. Пробыв под именем Сакко и Ванцетти почти сто лет (намного больше, кстати, чем под названием Дмитриевская, которое использовалось, по утверждению саратовского краеведа Е.К.Максимова, крайне редко и вскоре было заменено сначала на Дворянскую, а потом на Большую Кострижную), получив благодаря именам Сакко и Ванцетти если не всемирную, то уж точно всесоюзную известность в связи с публикацией знаменитого стихотворения Константина Симонова «Улица Сакко и Ванцетти»,- напоминает Мария Салий.

Она просит главу города приостановить процесс переименования. «Это не просто название, которое надо сохранить. Это как раз и есть та самая историческая память, о значении которой так много сейчас говорится с информационных площадок разного уровня», - отмечает общественница.

Марина Ковалева