В СКР просят доклад о выселении пенсионерки из дома в Краснодаре из-за долгов родственницы

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о выселении пенсионерки из дома в Краснодаре из-за крупного долга ее родственницы перед микрокредитной организацией. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову поручили представить подробный доклад о промежуточных результатах расследования уголовного дела. Также он должен доложить информацию по доводам, изложенным потерпевшей.

На основании судебного решения квартиру 80-летней женщины переписали на юридическое лицо и продали физическому лицу. При этом пенсионерка не подписывала никаких официальных документов и не получала повесток в суд. Однако угрозы о выселении в ее адрес продолжаются. По данному факту СУ СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в июле 2022 года.

Татьяна Ручкина

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