Должники воспользовались отсрочкой

Количество сообщений о введении судами процедур конкурсного производства в отношении юридических лиц в Удмуртии по итогам 2022 года уменьшилось на 27,9% по сравнению с 2021 годом, и почти в 2 раза меньше, чем в допандемийном 2019 году. Эксперты считают, что на положительную динамику повлиял мораторий на банкротство, впервые введенный в 2020 году из-за пандемии, и продленный в 2022 году в связи с санкциями и СВО. Однако некоторые Эксперты отмечают, что уменьшение количества банкротств связано с тем, что бизнес научился просчитывать финансовые риски. Мнение экспертов о дальнейшей динамике банкротств также разделилось. Некоторые ожидают, что количество банкротств продолжит снижаться, однако другие считают, что без поддержки властей бизнесу в критических ситуациях не справиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За 2022 год в Удмуртии было опубликовано 49 сообщений о введении судами процедур конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Это на 27,9% меньше, чем в 2021 году, и почти в 2 раза меньше, чем в допандемийном 2019 году. В 2021 количество сообщений составило 68, в 2020 году — 70, в 2019 — 94, в 2018 — 98. Такие данные опубликовал «Федресурс».

В пресс-релизе «Федресурса» отмечается, что эта тенденция в первую очередь обусловлена мораторием на банкротство, который объявило правительство России. Первый раз его установили в апреле 2020 года, со сроком действия по январь 2021 года.

Мораторий распространялся на компании, работавшие в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях. Запрет касался только заявлений о банкротстве со стороны кредиторов. Самостоятельно должники по-прежнему имели возможность обратиться в суд, чтобы начать процедуру несостоятельности. Также мораторий не распространялся на те банкротные дела, которые начались до него.

Очередной мораторий на фоне спецоперации на Украине и санкций ввели 1 апреля 2022 года, он действовал до 1 октября включительно. На этот раз он касался как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Под действие моратория не попали только застройщики домов-долгостроев, которые включены в реестр проблемных объектов. После 1 октября мораторий не был продлен.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова считает, что снижение количества банкротств связано с привлечением государственной помощи, поддержки юридических лиц, принятием экономически облегчающих законодательных актов.

«Мораторий позволил некоторым должникам восстановить свое финансовое состояние и платежеспособность и продолжить свою деятельность. Множество организаций без введенного моратория и мер поддержки "угасли" бы в долгах в связи с введенными из-за рубежа санкциями»,— рассказала госпожа Спиридонова.

Однако были и организации, которые отказывались от права на мораторий. По наблюдениям экспертов, чаще всего так поступали организации и компании с самостоятельным производством и организации, которые использовали российское сырье и оборудование. В том числе отказывались крупные компании с устойчивым финансовым положением для возможности распределения дивидендов, среди которых банковский сектор, а также металлургическая и нефтехимическая отрасли. «Исходя из этого, при отсутствии контакта с потребителями, а также зависимости от зарубежного сырья и оборудования, такие компании не попали под тяжелые условия рынка, а соответственно, долговых обязательств не возникло и мораторий не потребовался»,— добавила Мария Спиридонова.

Мораторий на банкротство мог неблагоприятно сказаться на положении компаний-кредиторов, перед которыми у юридических лиц под мораторием были долги. Как рассказала Мария Спиридонова, кредиторы фактически остались с отсроченным исполнением обязательства. «Для кредиторов подобное могло означать невозможность их самих исполнить собственные обязательства перед другими кредиторами. При этом следует отметить, что кредитору проще получить добровольное исполнение обязательства, нежели чем через суд, банкротство»,— добавила госпожа Спиридонова.

Мария Спиридонова полагает, что стоит ожидать постепенное увеличение количества банкротств, если все нынешние условия будут сохраняться на протяжении долгого периода. «Санкции и отсутствие моратория не позволят ряду компаний восстановиться в должной мере. Однако, внешне государственные и внутренние обстоятельства могут измениться в любой момент»,— заключила госпожа Спиридонова.

Схожего мнения придерживается исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина. Главным негативным последствием от введения моратория она назвала злоупотребление со стороны некоторых компаний, которые использовали его для невыплаты долгов. «Главное же преимущество — он позволил не допустить массовых банкротств, поддержал бизнес в кризисное время»,— считает госпожа Ларина.

Существенная разница в количестве банкротств между 2022 и допандемийным 2019 годами в том, что мораторий прошлого года распространялся на все компании и граждан, за исключением редких случаев, считает Анна Ларина. «”Ковидный” мораторий влиял только на наиболее пострадавшие отрасли экономики и системообразующие предприятия. Таким образом, нынешний мораторий оказал влияние на все сферы деятельности»,— прокомментировала Анна Ларина.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что общее снижение уровня банкротств может быть связано не только с мораторием, но и с тем, что бизнес учится лучше просчитывать свои риски, в том числе и финансовые, нарабатывается опыт, устанавливается взаимодействие с региональными властями.

«Появляется больше финансистов и юристов, которые могут просчитывать все это и прогнозировать будущее компании. Начинается более тщательный профессиональный просчет не только производственной, но и финансовой составляющей. За счет этого предприятия следят за издержками, и, соответственно, с этим связано то, что финансовое положение постепенно улучшается, а банкротств становится меньше»,— прокомментировал господин Сигал.

Татьяна Колегова

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