Финал Кубка России по биатлону пройдет в Прикамье

Одни из самых зрелищных зимних спортивных соревнований пройдут в Чайковском. Как сообщает минспорта Пермского края, старты пройдут с 16 по 19 февраля. Всего в течение четырех дней лучшие биатлонисты страны разыграют шесть комплектов наград. Первый день откроется спринтом. Финальной гонкой станет масс-старт-60 у женщин.

Как говорится в пресс-релизе министерства, финал Кубка России по биатлону — это одно из серии крупных спортивных событий, проведение которых запланировано в Пермском крае в год 300-летия Перми.