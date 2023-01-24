В 2022 году на петербургский рынок зашло 13 новых брендов

За весь 2022 год в торговых центрах Санкт-Петербурга открылось 150 новых магазинов, в том числе от 13 брендов, зашедших на рынок города впервые. В целом же активность ритейлеров в части запуска новых магазинов осталась на уровне 2021 года, посчитали аналитики консалтинговой компании Nicoliers.

Около половины открытых за год точек продаж пришлось на сегмент одежды и обуви (46% от числа всех открытий). Также за год выросли сегменты товаров для детей (11%) и товаров для дома и интерьера (10%).

Среди новых для петербургского рынка брендов — LORIATA, Dan John, RUCK&MAUL. Также на рынок вышли «детские» ритейлеры из Англии (Royal Rabbit) и США (Guess Kids). Среди российских брендов их других городов в Петербурге открыли свои точки LOLOCLO (детские товары), VIVA LA VIKA (ювелирные украшения), EMKA, YOU WANNA, Urban Vibes, GJO.E, ROSI и Giovanni Botticelli (одежда и обувь).

К концу декабря временно закрытыми в торговых центрах Санкт-Петербурге остаются магазины 16 брендов. Окончательно рынок покинули 15 брендов, среди них Gap, Victoria’s Secret и Hesburger.

О том, какие компании покинули российский рынок, читайте в подборке «Ъ».

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