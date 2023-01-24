Донские депутаты предложили передавать лесополосы сельхозпроизводителям

Лесополосы в Ростовской области могут начать передавать сельхозпроизводителям, использующим смежные земли. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания региона.

«Самая лучшая защита посевов от степных ветров — это лесной массив. Возродить лесополосы нам поможет принятие механизма их передачи сельхозпроизводителям»,— заявил председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко, его слова приводятся в сообщении. По данным депутата, соответствующая законодательная инициатива будет обсуждаться с экспертным сообществом в феврале текущего года.

Кристина Федичкина