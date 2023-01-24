На Кубани построят пять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

В 2023 году в Краснодарском крае сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) вырастет на пять единиц, или на 17%. Новые станции появятся в Краснодаре, Темрюкском, Мостовском и Выселковском районах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство ТЭК и ЖКХ региона.

Сейчас в регионе насчитывается 29 АГНКС. Из них 16 построили частные инвесторы. В 2022 году завершили строительство трех станций в Ейске, Гулькевичах и Павловском районе.

В министерстве ТЭК и ЖКХ Кубани отмечают, что использование компримированного природного газа является приоритетным направлением по развитию рынка газомоторного топлива и касается практически всех самых важных сфер и отраслей региона.

Татьяна Ручкина

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