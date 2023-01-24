Около тысячи км дорог намерены отремонтировать в Нижегородской области в 2023 году

В план по ремонту дорог Нижегородской области на 2023 год включили около 700 км региональных трасс, но власти рассчитывают увеличить объем работ. Объем финансирования по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» составляет 10,2 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале 2022 года первоначальный план по ремонту дорог был сопоставимым, всего по итогам года привели в порядок около 1,2 тыс. км дорог. «Наша работа, которая на постоянной основе ведется с федеральным дорожным агентством, Минтрансом России, позволяет оптимистично строить планы, и по итогам 2023 года мы планируем отремонтировать не менее 1 тыс. км дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"»,– сказал заместитель губернатора Сергей Морозов.

Основной объем работ запланирован в южных районах региона. Продолжится строительство южного обхода Арзамаса, дороги с путепроводом в районе села Выездное, в Нижнем Новгороде — дорог в ЖК «Анкудиновский парк» и «Новая Кузнечиха».

Анастасия Еремина