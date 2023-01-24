Продавщицу из Абинска осудили на три года за кражу товара на 1,9 млн рублей

Жительнице Абинска, которая работала продавцом-кассиром, суд назначил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ее обвиняют в присвоении товара на 1,9 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

С 1 мая по 5 августа 2020 года Полина Федотова работала кассиром в магазине. Она присвоила более 49,5 тыс. штук товара стоимостью более 1,9 млн руб. Кроме того, в документах она увеличила количество проданного товара, изменив стоимость за каждую единицу и стоимость за общее количество товара одного наименования.

Абинский районный суд признал женщину виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ей назначили три года колонии, но отсрочили наказание до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Также женщина должна возместить причиненный ущерб. Приговор был обжалован, но суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, приговор без изменений. Он вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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