Количество преступлений с использованием IT-технологий выросло в Удмуртии на 3,3% в 2022 году

В 2022 году в Удмуртии количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, выросло до 7 491. Это на 3,3% больше показателя за прошлый год, рассказал министр внутренних дел по республике Максим Тихонов в ходе расширенного заседания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Криминальные деяния, связанные с использованием IT-технологий, составляют все большую долю в общей структуре преступности. Ущерб, причиненный гражданам от данных преступлений, составил 740 млн руб. Это свидетельствует о том, что принимаемые в республике меры по предупреждению киберхищений недостаточны»,— заявил Максим Тихонов.

Вместе с тем в прошлом году возросло количество предварительно расследованных деяний, а также улучшилась их раскрываемость и увеличилось число установленных лиц.