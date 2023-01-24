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В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении лже-трейдера

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Сочи, который выдавал себя за специалиста по инвестированию на различных биржевых площадках и под этим предлогом похитил у граждан 15 млн руб. О расследовании дела о мошенничестве сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным МВД, молодой человек знакомился с жителями Сочи и обещал им большую прибыль от инвестирования на онлайн-площадках. В разговоре лже-трейдер применял большое количество специфичных терминов и приводил примеры сделок, на которых он сам якобы заработал. Таким образом молодой человек входил в доверие к собеседникам и получал средства якобы для инвестирования. В настоящее время следствию известно о шести жертвах мошенника, которые сообщили полиции, что после передачи денег злоумышленник переставал выходить на связь. Сотрудникам МВД удалось установить личность лже-трейдера и задержать его, молодой человек объяснил, что все полученные от граждан средства он якобы потерял в одном из рискованных инвестиционных проектов.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В случае признания его виновным в мошенничестве молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Анна Перова, Краснодар

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