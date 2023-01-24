В Курской области восстановили почти 400 пострадавших от обстрелов домов

Губернатор Курской области Роман Старовойт на еженедельной планерке в облправительстве сообщил о результатах восстановления пострадавших от обстрелов ВСУ домов и объектов инфраструктуры в приграничных районах. По его словам, «с начала первых обстрелов» были отремонтирована 23 многоквартирных дома, 361 частный дом, два магазина, пять «объектов соцкультуры». Всего работы велись в пяти районах.

Одновременно господин Старовойт рассказал о случае, когда местная администрация «из-за бюрократической ошибки» отказала семье из Суджанского района в помощи после того, как их дом был разрушен обстрелом.

«В связи с этим недоумеваю, просто злость берет. Работаем в круглосуточном режиме, все знают регламент. И вчера вижу через СМИ обращение о том, что семье Крапивиных в декабре результате артиллерийского обстрела был разрушен дом, а они получили официальное письмо о том, что не имеется правовых оснований для восстановления этого жилья. Было подписано главой Суджанского района, Богачев Александр Михайлович. Я прошу немедленно исправить ситуацию, сегодня же. Понятно, в районах нет средств, бюджеты крайне скудные. Поэтому бюджет области сформировал необходимый запас, у нас деньги есть»,— заявил губернатор.

Он добавил, что письмо было подписано главой Суджанского района. «Богачев Борис Михайлович, прошу вас прокомментировать»,— обратился губернатор к чиновнику по видеосвязи.

«Да, прошу прощения, немножко не разобрались, — ответил господин Богачев.— Направляли документы на министерство ЖКХ. Подготовим в ближайшее время документы на министерство строительства, исправим ситуацию»

Сергей Калашников

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