Губернатор Алтайского края уволил замминистра здравоохранения в связи с утратой доверия

Глава Алтайского края Виктор Томенко отправил в отставку замминистра здравоохранения региона Константина Гордеева в связи с утратой доверия. Информацию подтвердили "Ъ-Сибирь" в правительстве региона. В министерстве он курировал финансово-экономический блок.

Как отметили в пресс-службе, решение принято по итогам проверки, организованной органом Алтайского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства региона, а также в связи с рекомендацией комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Основанием проверки стало представление прокурора края об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.

«Заместителем министра здравоохранения региона Константином Гордеевым не была исполнена обязанность по своевременному направлению уведомления о возникшем конфликте интересов, не приняты меры по недопущению и урегулированию конфликта интересов. В результате к нему применена мера юридической ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия», - сообщили в пресс-службе аппарата.

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Лолита Белова