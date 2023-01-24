Тариф на проезд в транспорте Перми может вырасти до 35 рублей

Городские власти планируют выйти с предложением проиндексировать тариф на проезд в общественном транспорте с 33 руб. до 35 руб. Об этом на пленарном заседании гордумы сообщил первый замглавы Перми Эдуард Хайруллин. Когда именно это планируется сделать, он не уточнил.

Необходимость корректировки тарифа господин Хайруллин объяснил увеличением расходов на транспортную работу: в 2023 году затраты на нее вырастут на 10% по сравнению с 2022 годом, с 5,8 млрд руб. до 6,5 млрд руб. «Собственно, мы для себя рассматриваем необходимость и индексации тарифа тоже. Расчетный экономически обоснованный тариф снизился. Мы его сейчас считаем, он будет где-то в районе 36–37 руб. Но мы все равно хотели бы выйти с предложением проиндексировать тариф хотя бы до 35 руб.»,— пояснил чиновник.

По его мнению, в дальнейшем необходимо регулярно проводить индексацию тарифа вместе с индексацией расходов на работу транспорта. «Тариф нужно индексировать вместе с ростом расходов, чтобы не прибегать к этому постоянно, чтобы он был предметом не политики, а чисто экономики. У нас на последующие годы заложена ставка индексации расходов на транспортную работу 4,1%. По идее, и тариф должен индексироваться в среднем на 4%»,— отметил замглавы города.

В ноябре 2021 года гордума утвердила новую методику расчета тарифа на проезд в общественном транспорте. Согласно ей тариф теперь определяется путем деления расчетных расходов (они принимаются на очередной год с плановой даты действия нового тарифа) на пассажиропоток по итогам предыдущего календарного года. Рассчитанный по такой методике экономически обоснованный тариф в 2022-м составил 35 руб. Вместе с новой методикой дума тогда утвердила и новый тариф, который начал действовать с 10 января 2022 года. Стоимость разовой поездки была установлена ниже экономически обоснованного тарифа, но все равно ощутимо выросла — с 24–26 до 33 руб.

В октябре прошлого года мэрия представила расчетный тариф на текущий год. На тот момент он составлял 39 руб. Однако тогда в администрации сообщали, что с предложением о повышении тарифа выходить не планируется.