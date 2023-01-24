Сообщнику экс-депутата Кинева, осужденного за убийство, отказались смягчать наказание

Синарский райсуд Каменска-Уральского отказал Алексею Худоногову в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Напомним, Алексей Худоногов являлся сообщником экс-депутата екатеринбургской гордумы Олега Кинева в деле об организации убийства пенсионерки Ольги Ледовской. В 2016 году его приговорили к 15 годам колонии строго режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Худоногов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Алексей Худоногов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как заявлялось ранее, Олег Кинев познакомился с Ольгой Ледовской в конце 2013 — начале 2014 года, когда она пришла на личный прием тогда к главе города Евгению Ройзману (внесен в реестр иностранных агентов). Женщина заявила, что хочет отдать свою квартиру городу, получив взамен пожизненную ренту и место в доме ветеранов. Евгений Ройзман направил ее к своему соратнику Олегу Киневу, возглавлявшему в городской думе комиссию по социальной защите и здравоохранению. По данным следствия Кинев решил присвоить квартиру пенсионерки себе.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Олег Кинев организовал убийство пенсионерки. Для этого он привлек Алексея Худоногова, заплатив ему и другому сообщнику 100 тыс. руб. В мае 2015 года Худоногов проник в квартиру пенсионерки, сделал ей инъекцию синтетического анальгетика. «Не получив ожидаемого эффекта, он ударил женщину по шее, от чего она скончалась. Затем при пособничестве другого сообщника расчленил труп и частями вывез его за город, бросив в безлюдной болотистой местности», — прокомментировали в прокуратуре.

Помощник свердловского прокурора возражал против удовлетворения заявленного адвокатом Худоногова ходатайства о замене неотбытой части наказания (6 лет 5 месяцев и 26 дней) более мягким видом. Суд согласился с мнением прокурора. Постановление не вступило в законную силу.

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