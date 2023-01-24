Сальский парк культуры и отдыха планируют благоустроить до ноября

Парк культуры и отдыха в Сальске Ростовской области будет благоустроен до ноября 2023 года, сообщает пресс-служба губернатора региона. Изначально ремонт планировалось завершить к ноябрю 2021 года.

Как сказано в сообщении, в парке была выполнена часть работ, однако контракт с подрядчиком был расторгнут «в связи с недобросовестным исполнением». После этого был найден другой подрядчик. Из областного бюджета на благоустройство парка направлено более 83,7 млн руб.

«Стыдно, что так долго это место, столь любимое сальчанами, не благоустроено! Я проверю, как идут работы в ходе рабочей поездки»,— сказал Василий Голубев, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.

Парк культуры и отдыха в Сальске был выбран для благоустройства по итогам голосования в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году. Заявлялось, что в парке появится скейт-парк, скалодром, площадки под фуд-корт, беговые дорожки, сцена с амфитеатром и выставочные стенды. Также горожанам обещали обновить фонтан, модернизировать клумбы и открыть для посещения оранжерею.

Подрядчиком для выполнения работ было определено ООО «Новоросинжениринг». В декабре2020 года экс-главу администрации Сальска Евгения Борисенко и его заместителя задержали за получение взятки 2,5 млн руб. от представителя этой фирмы. По версии следствия, чиновники требовали деньги от подрядчика за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. После задержания Евгения Борисенко подрядчик расторг контракт. В настоящее время работы по благоустройству парка не окончены, его территория огорожена заборами. Дело господина Борисенко слушается в Зерноградском районном суде.

Кристина Федичкина