Спорткомплекс в Красноярске требует взыскать 47 млн рублей с подрядчика, не сдавшего этнопарк в срок

Муниципальное предприятие «Дудинский спортивный комплекс» подал в Арбитражный суд Красноярского края иск «о взыскании убытков по договору подряда» в размере 47 млн руб. с подрядчика ООО «Заман». Истец утверждает, что компания не выполнила в срок работы по благоустройству территории с созданием этнопарка «Таймыр. Легенды тундры», проект которого победил на V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Цена контракта составила 101 млн руб., выполнить работы подрядчик должен был до 1 ноября 2022 года.

Согласно данным заявителя, подрядчику были выплачены авансовые платежи, однако работы в срок не завершены. Кроме этого, компания якобы не представила оформленную надлежащим образом исполнительную документацию.

В связи с этим МАУ «ДСК» в одностороннем порядке отказалось от исполнения договора. Также заказчик потребовал арестовать имущество расположенное на территории города Дудинка, приобретённое «Заманом» для реализации проекта.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова