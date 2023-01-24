Депутат заксобрания Прикамья готов заключить мировое соглашение со своим кредитором

Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк и его кредитор Дмитрий Отегов договариваются о заключении мирового соглашения. Об этом рассказал представитель господина Отегова Артем Смирнов в Индустриальном районном суде на заседании по иску о взыскании с господина Лисняка суммы по договору займа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Стороны приходят к мировому соглашению. Активно идет серия встреч, продвигаемся к тому, чтобы прекратить дело не судебным решением, а иным способом. Уточняем цифры и даты»,— сообщил господин Смирнов и ходатайствовал об объявлении перерыва в судебном заседании. Илья Лисняк согласился с этим предложением и подтвердил, что готов исполнять обязательства по ранее заключенному договору. «Сейчас уточняем сроки, объемы и прочие технические элементы внутренних расчетов»,— добавил господин Лисняк. Депутат сообщил также, что на данный момент не имеет работы.

Суд удовлетворил ходатайство истца и объявил в судебном заседании перерыв до 30 января.

Бывший член избирательной комиссии Перми от «Справедливой России — За правду» Дмитрий Отегов обратился в Индустриальный районный суд в прошлом году. Объем исковых требований официально не раскрывался. Однако, по оценке одного из собеседников «Ъ-Прикамье», сумма, предъявленная к взысканию, может достигать 5 млн руб. без учета процентов.