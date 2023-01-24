Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Сочи снизился на 15%

В Сочи спрос на покупку объектов коммерческой недвижимости в IV квартале 2022 года снизился на 15%, на аренду — вырос на 13%. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости».

По этому показателю курорт занял последнее место среди крупных городов РФ, где проводилось исследование динамики спроса. В Краснодаре за этот же период интерес к покупке коммерческой недвижимости увеличился на 9%, к аренде таких объектов — снизился на 7%.

Больше всего спрос на покупку коммерческой недвижимости рос в Перми (+26%), Самаре (+25%) и Томске (+23%). В целом спрос на покупку коммерческих объектов за последние три месяца в России вырос на 12%, спрос на аренду — сократился на 6%.

Стоимость квадратного метра при покупке коммерческой недвижимости в стране в среднем выросла на 5%. По словам руководителя категории коммерческой недвижимости «Авито» Олега Изотова, это говорит о том, что такая недвижимость остается привлекательным активом для инвестирования и сбережения средств.

«Гораздо сильнее спад деловой активности в экономике и неопределенный новостной фон сказались на рынке аренды: здесь падение как в абсолютных ценах на 14% за квартал, так и в стоимости квадратного метра — на 4%. Уменьшая цены, владельцы площадей стараются сократить срок экспозиции на фоне снижающегося спроса»,— добавляет он.

Александр Орлов

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