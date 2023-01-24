Более 200 тыс. свердловчан не могут выехать из России из-за долгов

Порядка 200 тыс. жителей Свердловской области не могут выехать за пределы России из-за долгов, в том числе 11,5 тыс. должников по алиментам. В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов рассказали, долги уральцев составляют более 37 млрд руб.

В ФССП уточнили, что выезд заграницу запрещен при долгах свыше 30 тыс. руб. При этом в случае долгов по алиментам или возмещению морального вреда для запрета достаточно 10 тыс. руб.

Всего за 2022 год за пределы России не смогли выехать 616 тыс. должников Свердловской области, из них 27 тыс. должников по алиментам. В 2021 году их было на 33% меньше.

Дело, Александр, в том, что у нас достаточно большое количество депутатов

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