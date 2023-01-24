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Челябинский депутат Госдумы Олег Колесников продлил контракт на службу в зоне СВО

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников согласовал продление контракта с Министерством обороны на участие в специальной военной операции. Об этом парламентарий заявил на личной странице в «ВКонтакте».

«Согласовал продление контракта – считаю, что работы ещё очень много, и собираться домой пока рано», — отметил Олег Колесников.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2022 года Олег Колесников отправился добровольцем на военную службу в зону проведения спецоперации. Депутат имеет звание майора.

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