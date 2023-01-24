В комитете по финансам Петербурга отчитались о рекордных неналоговых доходах бюджета

Бюджет Санкт-Петербурга по итогам 2022 года получил рекордный объем неналоговых доходов. По итогам года они достигли 76,5 млрд рублей, сообщила на заседании правительства 24 января глава комитета по финансам Светлана Енилина.

Со слов чиновницы, 38,8% неналоговых доходов составили поступления от размещения средств бюджета, что в 5,7 раз больше, чем годом ранее. Почти 45% поступлений обеспечили сборы налога на прибыль организаций и 37,8% — от физических лиц.

Исполнение бюджета 2022 года составило 99,1%. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что доходы города в 2022 году превысили ожидания и составили 1,162 трлн руб., из которых 1,22 трлн собственные доходы.

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