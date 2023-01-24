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Количество прошедших диспансеризацию нижегородцев выросло на 44% за год

По итогам 2022 года диспансеризацию прошли более 400 тыс. жителей Нижегородской области, сообщили в минздраве региона. Это на 44% больше, чем в 2021 году. Увеличение спроса обусловлено в том числе стабилизацией эпидемиологической обстановки, считает министр здравоохранения области Давид Мелик-Гусейнов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Диспансеризация доступна для всех жителей, комплекс обследований зависит от возраста пациента. Первый раз ее рекомендуют проходить в 18 лет, до 39 лет – не реже одного раза в три года, после 40 лет – ежегодно. Жители, переболевшие коронавирусом, могут также пройти отдельную углубленную диспансеризацию, которую запустили в регионе 1 июня 2021 года.

«Обследования проводятся для раннего выявления факторов риска и хронических неинфекционных заболеваний – сердечно-сосудистых, бронхолегочных, сахарного диабета, онкологии. Эта группа заболеваний является первопричиной инвалидности и смертности во всем мире»,– сказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Елена Ковалева

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