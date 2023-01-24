Коротко и по делу

Кэри Маллиган, Джулия Гарнер, Сельма Блэр — все больше знаменитостей отдают предпочтение коротким стрижкам. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, какими разными могут быть каре, пикси и миллеты.
Рваный боб или шэгги
Дженна Ортега
Фото: instagram@jennaortega
Вариация классического боба с интересными акцентами — растрепанной текстурой, каскадом и многослойностью. Рваная челка — опционально. Укладывать такую прическу можно как минимум в двух разных вариантах — с небрежными и чуть мятыми локонами или с закрученными вверх гладкими прядями, как у звезды сериала «Уэнсдэй» Дженны Ортега.
Бубикопф, или пикси
Еще короче только ежик. Бубикопф в Германии (или с немецкого «голова мальчика»), она же пикси в Великобритании, стала самой популярной после Первой мировой войны, потому что олицетворяла свободу и силу женщин.
Айрис Лоу
Фото: instagram@lirisaw
Сегодня стилисты создают ее разные интерпретации, оставляя побольше прядей на висках, шейной выемке и на лбу. Один из самых интересных вариантов бубикопф носит модель и дочь Джуда Лоу — Айрис Лоу. Благодаря длинной челке можно создавать разные акценты — укладывать ее назад в мокром стиле или крутить волну прямо как в 20-е прошлого столетия.
Джулия Гарнер
Фото: instagram@juliagarnerofficial
Вовсе не обязательно иметь прямые волосы, чтобы носить пикси. Совсем недавно такую стрижку продемонстрировала героиня сериала «Озарк» Джулия Гарнер, у которой от природы мелкие кудри.
Маллет
Эванджелин Лилли
Фото: instagram@jennychohair
Короткие пряди у лица и длинные на затылке — маллет всегда выглядит контрастно и небрежно, придавая образу стиль рок или гранж. Не зря ее так любит Дэвид Боуи. Такую стрижку легко укладывать — достаточно иметь на ванной полочке любой текстуризатор, чтобы максимально хаотично зафиксировать волосы в разные стороны. Берите пример с актрисы Эванджелин Лилли.
Каре прямым срезом
Кэри Маллиган
Фото: instagram@jennychohair
Такое каре идеально подходит для обладательниц прямых, тонких и густых волос. Например, как у Кэри Маллиган. Такая стрижка красиво отрастает и не нуждается в укладке. Тем не менее она стерпит любые манипуляции благодаря своей неприхотливости — можно пробовать выпрямлять утюжком, текстурировать, крутить локоны или просто сушить феном, оставляя волосы лежать естественно.
Гарсон
Сельма Блэр
Фото: instagram@selmablair
Гарсон — это стрижка-хамелеон. Она всегда разная. В ней есть дерзость и французский шик, и образ актрисы Сельмы Блэр — тому подтверждение. Волосы то зачесаны назад, то намеренно взъерошены, то ниспадают, а иногда и чуть закручены. Особенности гарсона — это длинная челка, идущая от затылка. С длинными прядями на висках эта стрижка может напоминать рваное каре или стрижку паж.