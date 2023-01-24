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Коммерсантъ FM
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«ЗвукБизнес» теперь разрешает включать треки в качестве Hi-Fi

Стриминговый сервис для бизнеса «ЗвукБизнес» представил возможность воспроизведения треков в высоком качестве звука Hi-Fi. Как заявляют авторы сервиса, они первыми в своем сегменте рынка добавили эту возможность для клиентов.

В «ЗвукБизнесе» теперь доступно свыше 10 тыс. треков в звучании без потерь (flac с битрейтом 1440 кБ/с). Также можно будет включить специальные «волны», в которых треки будут только в качестве Hi-Fi. Новая функция будет входить в подписку сервиса, стоимость которой начинается от 1,5 тыс. руб. и зависит от количества точек и типа бизнеса. Дополнительное оборудование не требуется.

«ЗвукБизнес» был создан на базе сервиса Muzlab и предназначен для использования в кафе и ресторанах, магазинах одежды, фитнес-центрах, отелях и других бизнес-точках. В «ЗвукБизнесе» есть специальные волны под бренд или под сферу бизнеса, также есть управление музыкой на всех точках и возможность делать расписание эфира.

Евгений Федуненко

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