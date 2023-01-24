Экс-глава пермской дирекции дорожного движения трудоустроился инженером в краевое учреждение

Бывший начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» (ПДДД) Максим Кис трудоустроился в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». Как сообщил господин Кис Business Class, на новом месте он работает с 23 января. Он уточнил, что занимает не руководящую должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», Максим Кис занял должность инженера одного из проектов ГКУ, на которую его пригласил экс-начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов, с октября 2022 года возглавляющий центр.

Максим Кис преподавал в Пермском государственном техническом университете (ныне Пермский национальный исследовательский политехнический университет), позже работал руководителем проектов ЗАО «Геликон Про», директором пермского филиала ЗАО «ПАКК», начальником аналитического управления аппарата правительства Пермского края. В 2009 году пришел в мэрию на должность заместителя начальника департамента дорог и транспорта. В 2011-м была создана Пермская дирекция дорожного движения, господин Кис возглавил это учреждение и бессменно руководил им до конца марта 2022 года. После его ухода из ПДДД дирекцию возглавил экс-начальник отдела ГИБДД управления МВД России по Перми Дмитрий Артеменко.