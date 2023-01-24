Руководителя «Омскоблстройзаказчика» уволили за срыв сроков строительства объектов

Омский губернатор Александр Бурков решил отправить в отставку руководителя БУОО «Омскоблстройзаказчик» Егора Кирьякова. Причиной стал срыв сроков строительства ряда объектов, заказчиком которых является областное бюджетное учреждение.

С критикой руководства «Омскоблстройзаказчика» глава региона выступил в ходе аппаратного совещания в областном правительстве.

«Есть вопросы и к «Облстройзаказчику». Горьковская школа строится несколько лет, стены поставлены, а они еще и проектное решение не могут найти. Я там был последний раз в октябре. Бегали все – проектировщики, «Облстройзаказчик» бегал, все говорили, сейчас разберемся, в течение недели будет техническое решение. 2023 год наступил – его нет»,– процитировала губернатора пресс-служба правительства. По словам господина Буркова, «нужна новая кандидатура руководителя, который сможет нести ответственность и весь этот груз на своих плечах».

В октябре 2022 года сообщалось, что стоимость строительства школы в рабочем поселке Горьковское на 550 мест выросла до 678,2 млн руб. Тогда ее предполагалось ввести в эксплуатацию до 1 января. Господин Кирьяков был назначен и. о. директора БУОО летом прошлого года.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в конце прошлого года Александр Бурков отправил в отставку руководителей министерства строительства – главу ведомства Михаила Губина и его первого заместителя Евгения Нестерова. Причиной такого решения губернатор назвал невыполнение подчиненными поставленных им задач.

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Валерий Лавский