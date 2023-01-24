На «Евраз НТМК» запустили участок по приемке и обработке колесных центров для локомотивов

Новый участок по приемке и обработке колесных центров для локомотивов введен в колесобандажном цехе «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат», сообщила пресс-служба «Евраза». Для его работы штат сотрудников цеха увеличен на 10 человек.

Инвестиции в покупку оборудования составили около 110 млн руб. Были приобретены сверлильно-фрезерный станок, балансировочная машина для проверки остаточного дисбаланса, два консольно-поворотных крана, другое вспомогательное оборудование. Установка «Магнитоскоп» выполняет магнитопорошковую дефектоскопию, проверяя качество поверхности изделий. «С вводом в эксплуатацию нового участка уменьшилось время изготовления центров, оптимизирована логистика перемещения заготовок, повышена общая эффективность цеха»,— говорится в сообщении.

Вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов отметил, что новый участок позволит осваивать новые виды колесных центров по запросам потребителей.

«Евраз НТМК» — один из крупнейших производителей колес в мире. Выпускает разные типы колес для локомотивов, грузового и пассажирского транспорта.

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Алексей Буров