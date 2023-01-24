В ДНР погиб курский боец из ЧВК «Вагнер»

Во время специальной военной операции на Украине 16 декабря погиб житель Железногорска Курской области Александр Пучков, об этом сообщили в городской администрации. Там подтвердили, что он работал по контракту с частной военной компанией «Вагнер».

Вместе с тем в администрации подчеркнули, что Александр Пучков был «добровольцем», который «в составе ЧВК мужественно защищал нашу страну в борьбе за справедливость». Он погиб «при выполнении боевых задач на территории Донецкой народной республики».

Власти сообщили, что прощание с погибшим бойцом пройдет сегодня в 12:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе.

«Сегодняшний день в Железногорске объявлен днем памяти героев. Рекомендуется горожанам отказаться от развлекательных мероприятий, увеселительным учреждениям — приглушить громкость музыки, образовательным организациям города — приспустить государственные флаги РФ»,— сообщили в местной администрации

Александр Пучков родился в 1989 году. Проходил срочную службу в морской пехоте в составе военно-морского флота РФ. Посмертно представлен к ордену Мужества и медали «За отвагу».

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте