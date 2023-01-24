Обвиняемого в хищениях на Бутурлиновском ЛВЗ экстрадировали из Белоруссии и отправили в СИЗО в Воронеже

Советский райсуд Воронежа продлил до 24 февраля содержание под стражей бывшего генерального директора московского ООО «УК Кальвус» Романа Маслихова, обвиняемого в преднамеренном неисполнении договорных обязательств на более чем 36 млн руб. перед Бутурлиновским ликеро-водочным заводом (ЛВЗ, контролируется правительством региона). Согласно материалам суда, в конце прошлого года его экстрадировали из Белоруссии и заключили в СИЗО-3.

Предприниматель обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, до 10 лет лишения свободы). Уголовное дело было возбуждено региональным управлением МВД в марте 2020 года. По версии следствия, торгующая напитками фирма «УК Кальвус» не оплатила Бутурлиновскому ЛВЗ более 36 млн руб. по договору поставки продукции.

В октябре 2020 года Романа Маслихова объявили в межгосударственный розыск, а меньше чем через два года задержали в Белоруссии. По мнению защиты предпринимателя, в розыск его объявили незаконно и по надуманным основаниям, поскольку каким-либо процессуальным статусом по уголовному делу он не обладал и сообщений от следственного органа о необходимости явки не получал.

Сергей Толмачев

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