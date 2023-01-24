На Ярославль идет ледяной дождь

В Ярославле 26-27 января вновь ожидают ледяной дождь. О прогнозе синоптиков заявил сегодня на общегородском совещании заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ухудшение погодных условий скажется на дорожной обстановке в Ярославле. Мэр города Артем Молчанов попросил от подчиненных усилить уборку в дни, предшествующие ледяному дождю.

«Решить вопрос по внутриквартальным проездам, территориям дорог-дублеров, пешеходным тротуарам. Наледь и колея. Просьба составить четкий адресный график на вторник, среду, четверг»,— обратился господин Молчанов к чиновникам департамента городского хозяйства и главам территориальных администраций.

Андрей Иванов